Эксперты опровергли значительный рост цен на авиабилеты

С января по август 2019 года по сравнению с прошлым годом авиабилеты подорожали лишь на 1,35 процента. К таким выводам пришли эксперты туристического поисковика Aviasales по итогам изучения бронирований авиабилетов с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в эконом-классе. Средняя стоимость билета составила 14,470 рубля.

Более того, ранее другие агрегаторы «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix, сообщали, что цены на билеты снижаются, в октябре билеты на внутренние рейсы обойдутся на 15–34 процента дешевле, чем в августе, а полет за рубеж — на 3–15 процентов. Снижаются цены на перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений зафиксировано снижение стоимости билетов в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.

Полученные данные о минимальном подорожании билетов эксперты Aviasales объясняют тем, что тарифы сдерживает присутствие на рынке лоукостера «Победа». Авиакомпания не только предлагает минимальные тарифы, но активно развивает маршрутную сеть внутри страны и за рубежом. В подтверждение этому в июле сразу после открытия нового рейса «Победы» в Горно-Алтайск средняя стоимость авиабилетов снизилась на 8 процентов. В целом работа «Победы» привела к снижению тарифов других перевозчиков на тех маршрутах, где летает лоукостер, в среднем на 20 процентов.

Кроме того, в этом году пассажиры получили возможность летать еще дешевле за счет введения безбагажных тарифов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Безбагажные тарифы «Аэрофлота» действуют на всей среднемагистральной маршрутной сети, благодаря им уменьшился минимальный тариф, и этот ценовой параметр позволяет привлечь дополнительного пассажира.

Стоит отметить, что еще в начале сентября в Минтрансе заявляли, что стоимость авиабилетов в РФ в первом полугодии выросла на 7 процентов. Кроме того, расчеты Росстата, озвученные вслед за Минтрасом, еще сильнее отличаются от данных министерства: статистическое ведомство сообщило о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24 процента.

В ФАС, которая регулярно анализирует стоимость авиабилетов на маршрутах, уже опровергли подсчеты Росстата, заявив, что двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, и представленные данные службы отражают лишь средние затраты пассажиров. «Статистика оценивает "средний чек" — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», — заявили в ФАС.

