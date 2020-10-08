В России начнут следить за поведением пассажиров в самолетах через камеры

В России авиакомпании обяжут установить на борту самолетов камеры видеонаблюдения, чтобы следить за поведением пассажиров. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 2023 года российские перевозчики должны будут обеспечить воздушный транспорт камерами с функцией записи в зоне прохода в кабину и в самом салоне самолета.

Данные на записывающих устройствах потребуется хранить не менее 30 суток. Кроме того, авиакомпании обяжут предоставить доступ к информации «в соответствии с порядком доступа и передачи данных».

Также, как уточняется в постановлении, аналогичные нововведения коснутся и перевозчиков иностранных государств.

Ранее в октябре стало известно, что в Министерстве транспорта России захотели продлить программу поддержки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Как рассказали в министерстве, соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные органы. Планируемый объем финансовой поддержки и срок действия программы не уточнили.