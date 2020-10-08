Минтранс захотел продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса

Министерство транспорта России захотел продлить программу поддержки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в федеральные органы. При этом планируемый объем финансовой поддержки и срок действия программы там не уточнили.

В мае правительство выделило российским авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей для возмещения убытков, вызванных ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. Субсидию можно было потратить на зарплаты авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.