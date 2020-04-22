Оценены шансы российских авиакомпаний пережить пандемию коронавируса

Не менее 20 процентов авиакомпаний, в том числе национальных, могут уйти с рынка до конца текущего года на фоне сложившихся из-за пандемии коронавируса обстоятельств. Ситуацию оценил источник в сфере авиаперевозок, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Без прямой финансовой поддержки со стороны государства очень многие авиакомпании, включая и ряд российских грандов авиабизнеса, не смогут пережить пандемию, особенно если остановка полетов затянется до третьего квартала», — объяснил собеседник портала.

По его словам, шансы на сохранение костяка отечественных авиакомпаний зависят от суммы выделенных со стороны государства на их поддержку средств. Деньги перевозчикам нужны, в частности, для удержания квалифицированного персонала, оплату лизинга, поддержание судов в состоянии летной годности, оплату их стоянки и консервации.

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15 апреля сообщалось, что президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли 23 миллиарда рублей в качестве экстренной поддержки. Он предложил направить средства на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, а также выплату заработной платы сотрудникам авиакомпаний.

Авиационная отрасль столкнулась с серьезными проблемами в связи со вспышкой коронавируса. Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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