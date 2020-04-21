«Аэрофлот» прекратит продажу билетов на Aviasales

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales. Об этом ТАСС сообщил источник в группе «Аэрофлот» и подтвердили представили перевозчиков.

«"Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант», — рассказал собеседник агентства и пояснил, что сервис получает комиссию за каждую продажу. Отмечается, что сотрудничество будет прекращено с 1 мая.

В пресс-службе «Победы» подчеркнули, что в настоящее время сосредоточены на максимальном сокращении расходов и уже успешно пересмотрели условия договоров с рядом партнеров, «чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин». В свою очередь представитель «Аэрофлота» заявил, что компания планирует провести оптимизацию расходов и заняться продвижением прямых продаж.

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17 апреля сообщалось, что Аэрофлот» временно остановил продажу билетов на рейсы за границу — ограничения будут введены до «тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения». В настоящее время купить билеты на зарубежные рейсы «Аэрофлота» возможно не ранее 1 августа.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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