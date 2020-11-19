Самолет Зеленского остался без интернета

Самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus А-319-115 остался без интернета, которым хотели оборудовать воздушное судно за 32 миллиона гривен (более 86 миллионов рублей). Об этом сообщает «Обозреватель».

По информации издания, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) передумала модернизировать самолет спутниковой связью после того, как эта идея вызвала гнев у украинцев. Теперь миллионы гривен уйдут на борьбу с распространением коронавируса на Украине.

Установкой интернета должна была заняться компания Etihad Airways Engineering LLC, которая, как пишет «Обозреватель», принадлежит правительству ОАЭ.

В ГСССЗИ ранее рассказали, что необходимость в проведении ремонта и технического обслуживания для модернизации станции спутниковой связи, установленной на борту самолета, возникла из-за прекращения с 31 декабря 2020 года работы системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

На Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев COVID-19. За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения.