Самолеты российских авиакомпаний едва не столкнулись в Москве

В московском аэропорту Внуково едва не столкнулись два самолета на скорости 40-50 километров в час. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Лайнеры двух российских авиакомпаний одновременно ехали по одному и тому же участку рулежных дорожек. Пилот Boeing 757 смог вовремя затормозить и избежать столкновения, когда на его пути внезапно оказался другой самолет — Boeing 737. Воздушные суда разделяло расстояние чуть меньше двух метров.

По словам одного из пилотов, заранее увидеть другой самолет оказалось затруднительно из-за специфического расположения рулежных дорожек.

Специальные службы аэропорта разбираются в обстоятельствах и причинах инцидента. Показания взяты у членов экипажей, а также у диспетчера руления.

Ранее в аэропорту Сургута столкнулись два самолета, в результате чего была повреждена носовая часть одного из лайнеров. Инцидент произошел при техническом обслуживании ATR-72, во время которого у воздушного судна был запущен двигатель.