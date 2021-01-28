Развалившийся после столкновения с аэропортом в России Ми-8 сняли на видео

Вертолет Ми-8, развалившийся после столкновения с аэропортом российского поселка Богучаны, сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «112».

На записи видно, что у летательного аппарата компании «Ельцовка» разрушена хвостовая часть, а также погнуты лопасти рулевого винта.

«Во время руления пилоты немного не рассчитали и довольно сильно впилились хвостом в стену. Пострадавших нет, но вертолет получил серьезные повреждения», — прокомментировали инцидент авторы канала.

Ранее 28 января сообщалось, что вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта в российском поселке Богучаны, расположенном в Красноярском крае. Уточняется, что в Богучаны он прибыл с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения на дозаправку.