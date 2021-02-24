Частный самолет избежал столкновения с безмоторным планером в воздухе

Частный самолет опасно сблизился с безмоторным планером воздухе, но избежал столкновения. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно изданию, инцидент произошел в сентябре 2020 года, однако его подробности стали известны только сейчас. Уточняется, что лайнер Falcon 2000 следовал из Афин и пролетел приблизительно в 97 метрах от другого летательного аппарата при подлете к Хаверхиллу, Великобритания.

Согласно отчету британских спецслужб, инциденту была присвоена высшая категория опасности, поскольку риск столкновения был очень серьезным. Как выяснилось позже, у планера отсутствовала система, оповещающая о сближении с другими объектами, поэтому пилоты двух летательных аппаратов не знали о местонахождении друг друга.

Личности пассажиров частного самолета не раскрываются.

Ранее британский миллионер посадил свой самолет на военную базу вопреки запретам и действующим ограничениям на фоне коронавируса ради красивого вида на побережье. 60-летний Ричард Чарльз Пристли Вуд планировал лететь к матери в графство Йоркшир, но потом решил прогуляться по пляжу в Уэльсе.