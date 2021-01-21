Миллионер приземлил самолет на военной базе вопреки запретам ради вида на пляж

Британский миллионер и пилот приземлил свой частный самолет на военную базу вопреки запретам и действующим ограничениям на фоне коронавируса ради красивого вида на побережье. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, 60-летний Ричард Чарльз Пристли Вуд (Richard Charles Priestley Wood) сперва планировал полететь к матери в графство Йоркшир, Англия, однако, узнав, что она занята, решил прогуляться по пляжу на острове Англси в Уэльсе.

Не дождавшись разрешения диспетчеров, миллионер посадил бизнес-джет на аэродроме Королевских ВВС, чем спровоцировал объявление тревоги. В результате на место происшествия прибыли пожарные службы, а Вуда задержала и допросила полиция.

Мужчина признался, что не подозревал о том, что этот аэропорт был закрыт для самолетов гражданской авиации. Кроме того, он пояснил, что прежде летал в основном на территории Канады и США и не был так хорошо знаком с правилами в Великобритании. О дальнейшей судьбе миллионера не сообщается.

В январе бизнес-джет, следовавший из России в ОАЭ, подал сигнал бедствия сразу после вылета из аэропорта и совершил экстренную посадку. Как сообщает источник, частный самолет Gulfstream G560ER вылетел из Краснодара в Дубай, но спустя некоторое время вернулся в аэропорт из-за отказа системы управления.