Самолет из Волгограда аварийно сел в Москве

Самолет из Волгограда приземлился в Москве после срабатывания датчика открытия грузового отсека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По данным собеседника агентства, самолет Airbus-320 рейсом Волгоград - Москва совершил посадку в Шереметьево после срабатывания индикации открытия грузового отсека.

Согласно источнику в авиационных кругах, грузовой отсек самолета будет проверен.

Ранее в апреле летевший из Токио во Франкфурт самолет экстренно сел в Сибири. Над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту Емельяново в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.