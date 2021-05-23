Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани

Самолет Airbus-320 авиакомпании S7, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. «В 08.09 самолет произвел посадку», — говорится в сообщении МЧС. Больного передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Спустя полтора часа после незапланированной посадки самолет вновь вылетел в московский аэропорт «Домодедово». На борту находились 152 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

В апреле сообщалось, что самолет из Волгограда аварийно сел в Москве после срабатывания датчика открытия грузового отсека. Ожидалось, что после посадки грузовой отсек самолета будет проверен.