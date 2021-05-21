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Россия предупредила о последствиях наращивания присутствия НАТО на Украине

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Наращивание военного присутствия НАТО на Украине может негативно сказаться на урегулировании конфликта на востоке страны. Об этом предупредила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, в этом году на Украине с разницей в полтора-два месяца проходят совместные учения с военными из стран НАТО. Дипломат также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости тратить на оборону не менее 5 процентов ВВП, а Украина уже сейчас занимает первое место в мире по темпам военных расходов.

«Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря», — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также прокомментировала состоявшееся 19 мая заседание контактной группы по Донбассу. По ее словам, украинская делегация проявила нежелание искать компромисс и соблюдать минские договоренности.

В начале мая Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений альянса принять республику в свои ряды.

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