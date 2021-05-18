В НАТО рассказали о готовности к диалогу с Россией

У НАТО все еще есть желание вести диалог с Россией в рамках Совета Россия — НАТО. О готовности Североатлантического альянса рассказал глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич, его цитирует РИА Новости.

«Мы сожалеем, что Россия не отвечает на предложения о проведении Совета Россия — НАТО положительно. Но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Москвой, когда ее действия сделают возможным это сотрудничество», — сказал он.

При этом в конце марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается работать в совете и предлагает восстановить контакты по линии военных. По словам министра, российская сторона просто не хочет рассматривать Украину в качестве первостепенного вопроса.

Представители НАТО, напротив, неоднократно обвиняли Москву в отказе сотрудничать. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что Россия срывает переговоры. По его словам, с февраля прошлого года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания совета, но та последовательно их отклоняла.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться