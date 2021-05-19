Украина заявила НАТО о планах России разжечь конфликты по всему миру

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил НАТО о планах России разжечь конфликты по всему миру. Об этом сообщается на странице генштаба ВСУ в Facebook.

Главком принял участие в заседании военного комитета Североатлантического альянса. Он заявил, что Россия «не оставляет попыток» вернуть Украину в сферу собственного влияния. По словам Хомчака, Киев восьмой год находится на передовой борьбы с «имперскими амбициями Москвы».

По его словам, сегодня каждый день приносит признаки новой холодной войны: «Речь уже идет про потенциальные конфликты, которые могут возникнуть не только на просторах Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье — всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения».

Ранее Россия заявила, что обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета, который пройдет в Рейкьявике 20 мая.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений альянса принять республику в свои ряды.