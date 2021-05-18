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Германия рассказала о «самых серьезных временах» в отношениях с Россией

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Globalookpress.com

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о «самых серьезных временах» в отношениях с Россией. Его цитирует РИА Новости.

«Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях настали серьезные, самые серьезные за последние 30 лет», — подчеркнул дипломат.

Он также напомнил о политических конфликтах между Берлином и Москвой, которые, в частности, касаются ситуации на границе с Украиной и активности российских спецслужб. По мнению Мааса, замалчивать такие вопросы нельзя: напротив, их стоит поднимать, чтобы искать подходящее для обеих сторон решение.

Глава германского МИД неоднократно призывал к диалогу между странами Запада и Россией. Так, в конце апреля он говорил, что «конфронтационная шумиха» не в интересах Берлина, который стремится к диалогу и добрососедским отношениям.

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