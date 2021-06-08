Офис Зеленского объяснил правку сообщения о разговоре с Байденом

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему было исправлено сообщение о разговоре Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом, передает УНИАН.

Подоляк заявил, что разговор был максимально доверительным и предметным, и призвал «не искать что-то темное там, где светло».

Первичный «послеразговорный стейтмэн» делался, исходя из общей атмосферы разговора и прозвучавших устных формулировок, продолжил советник. Формулировки, в частности, касались «последующей возможной логистики» вступления Украины в НАТО. Эта тема чрезвычайно спекулятивна и активно используется противниками внешнеполитического курса Украины, считает Подоляк.

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«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тет. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки», — подчеркнул представитель офиса Зеленского.

7 июня офис президента опубликовал пресс-релиз о телефонном разговоре Зеленского и Байдена. В нем изначально говорилось, что президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

Позже сообщение было отредактировано, и эта информация из него исчезла. По данным источника американских СМИ, это было сделано после претензий Вашингтона.

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