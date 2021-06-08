Порошенко приписал себе организацию встречи Байдена и Зеленского

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что лично способствовал организации грядущей встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена в Белом доме. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По словам политика, несмотря на негативное отношение его фракции к Зеленскому, она всегда поддерживает усилия президента по вопросам евроатлантической интеграции и укреплению связей с Западом. «Поэтому лично я сделал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне», — написал Порошенко.

Он пояснил, что обсуждал возможность встречи Байдена и Зеленского с американскими сенаторами еще на прошлой неделе, однако их имен и подробностей переговоров не раскрыл. «Когда дело касается наших интересов в мире, мы одна сборная, а не политические соперники», — добавил политик.

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся 7 июня, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Позже стало известно, что его Офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил.