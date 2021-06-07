Байден поддержал инициативу Зеленского по созданию «Крымской платформы»

Президент США Джо Байден одобрил инициативу президента Украины Владимира Зеленского создать «Крымскую платформу» — международную площадку по обсуждению мер возвращения Крыма по контроль Киева. Об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента Украины после телефонных переговоров двух лидеров.

«Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского по созданию "Крымской платформы". Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите на высоком политическом уровне», — сказано в сообщении.

Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева с помощью международной «Крымской платформы». Обсудить меры реализации плана президент Украины намерен на саммите 23 августа, накануне Дня независимости Украины, на который пригласил представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран Евросоюза.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. По итогам голосования, 96,77 процентов крымчан и 95,6 процентов жителей Севастополя проголосовали за принадлежность Крыма России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией и продолжает искать пути его возвращения под свой контроль.