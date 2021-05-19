Украина допустила встречу Зеленского с Байденом в Европе

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква допустил возможность встречи Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в Европе в июне. Об этом в среду, 19 мая, сообщает УНИАН.

«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется, — пояснил Жовква. — Если такая возможность [встречи] появится в графиках президентов, то, безусловно, такая встреча состоится».

Байден 11-13 июня отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Он посетит саммит G7 в Великобритании, саммит НАТО и саммит США-ЕС в Брюсселе.

В начале апреля между Зеленским и Байденом состоялся телефонный разговор на фоне очередного обострения в Донбассе. Президент США пообещал не оставить Украину без поддержки. Позже Киев сообщил, что начата подготовка к встрече двух лидеров. 6 мая Зеленский пригласил Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы».