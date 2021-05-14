Украина заявила о готовности к встрече Зеленского и Байдена в любом формате

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о готовности Киева к встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена в любом формате. Об этом сообщает Vesti.ua.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

Маркарова отметила, что украинские дипломаты работают над организацией визитов Зеленского в США и Байдена на Украину. «Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах», — подчеркнула дипломат.

Посол заверила, что Украина получает огромную поддержку от США на всех уровнях.

6 мая Зеленский пригласил Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы». Такое заявление украинский лидер сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В начале апреля между двумя президентами состоялся телефонный разговор. Беседа, которая проходила на фоне очередного обострения в Донбассе, продлилась около часа. Байден заверил Зеленского, что обладает полной информацией о происходящем на Украине и вокруг нее, и пообещал не оставить страну без поддержки.

Позже Киев сообщил, что начата подготовка к встрече Зеленского и Байдена.