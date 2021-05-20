Зеленский рассказал о реакции России на создание международной площадки по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию России на создание «Крымской платформы» — международной площадки по «деоккупации» полуострова — тяжелой и предупредил другие страны о рисках испортить отношения с Москвой из-за участия в ней. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на его официальной странице в Facebook.

Он пояснил, что Украина на протяжении семи лет после потери Крыма не могла консолидировать усилия по его «деоккупации». Грядущий саммит по обсуждению статуса полуострова он назвал «серьезной площадкой», которая не станет выполнять исключительно декларативные функции.

«Мы наконец-то откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно (от юристов и экономистов до специалистов гуманитарного направления) будут заниматься вопросами оккупированного Крыма», — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что в Крыму находится множество людей, которые нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим он намерен подписать несколько законов, касающихся жителей полуострова, и в частности, крымских татар. Страны, которые согласились принять участие в саммите «Крымской плафтормы», Зеленский пообещал представить позднее.

Ранее на пресс-конференции Зеленский допустил проведение в стране референдума по теме Донбасса. Он пояснил, что голосование может стать одним из способов прекратить войну и восстановить в регионе украинскую власть. «Это может быть один из планов, если не сработают другие», — отметил глава государства.

Пресс-конференция Владимира Зеленского проходит в день второй годовщины нахождения у власти. Она проходит в авиационном ангаре, где расположен крупнейший по грузоподъемности самолетов в мире — «Руслан» (Ан-124-100). Рядом с авиастроительным предприятием одновременно начался оппозиционный митинг. Протестующие вышли с плакатами «ст. 111 Зе!Готуйся». Таким образом они намекают Зеленскому на статью о государственной измене.