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США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена выделит еще 150 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

По слова Кирби, средства помогут «украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО». Пакет военной помощи состоит из двух противоартиллерийских радаров, беспилотных летательных аппаратов и защищенных средств связи.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Соединенные Штаты также продолжат оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия.

В апреле официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».

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