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В США предложили выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Украине

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Фото: Efrem Lukatsky / AP

Группа американских сенаторов подготовила законопроект о партнерстве с Украиной, в котором предложила выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Киеву. Об этом сообщается на сайте комитета сената США по международным отношениям.

Законопроект предполагает оказание Украине военной помощи размером до 300 миллионов долларов ежегодно, в том числе на поставки летального оружия. Также предлагается ускорить поставки излишков оборонной продукции на Украину и побудить партнеров США поступить так же. Кроме того, Вашингтон выделит еще 4 миллиона долларов на подготовку украинских офицеров в рамках специальной программы США.

Документ также предусматривает создание специальной рабочей группы по Украине совместно с европейскими союзниками и назначение спецпредставителя США по Украине, который будет представлять Вашингтон на переговорах в нормандском формате.

Ранее стало известно, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Согласно докладу генсека альянса Йенса Столтенберга, новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.

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