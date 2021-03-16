НАТО пересмотрит помощь Украине

НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Об этом говорится в докладе генсека альянса Йенса Столтенберга.

Новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.

В документе напомнили, что альянс выделял средства на поддержку Украины через 16 различных программ в рамках пакета. В частности, в 2020-м были проведены курсы по подготовке сотен украинских специалистов из правительства — они работают в направлении евроатлантической интеграции. Помимо этого НАТО продолжало поддерживать реформу украинского сектора безопасности и обороны.

В начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется. Он рассказал об этом после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. «У Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить план действий, потому надо двигаться этим путем», — заявил Кулеба.

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