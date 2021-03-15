В США предложили «отдать» Украину России

Планы Китая и России по совместному созданию научной лунной станции — зловещий знак для Запада, указывающий на формирование враждебного альянса. Чтобы избежать укрепления союза, США должны пойти на серьезные уступки — в частности, стоит задуматься о том, чтобы «отдать» Украину, пишет The Washington Post.

В издании отметили, что множество опасений вызывает формирование оси Москва-Пекин-Тегеран и это обстоятельство едва ли укроется от внимания Белого дома. Допускается сценарий, при котором Россия и ее союзники станут ослаблять соседние страны НАТО, в то время как «иранские марионетки» возьмутся за Израиль или арабские страны Персидского залива, а Китай начнет оказывать давление на Тайвань или на государства, оспаривающие его притязания в Южно-Китайском море. «Соединенным Штатам зачастую трудно преодолеть один кризис. А что будет, если они одновременно столкнутся с тремя или четырьмя?» — задался вопросом автор статьи.

В The Washington Post заметили, что считают упомянутую проблему одной из главных для администрации президента США Джо Байдена. Предполагается, что на фоне сближения Ирана, России и Китая США могут попытаться «дать отпор», опираясь на свою мощь и союзников по глобальным альянсам, или захотеть «расколоть» враждебный союз, однако для этого придется пойти на серьезные уступки. В частности, рассматривается возможность отказаться от влияния на Украине и вывести войска НАТО с территории прибалтийских стран-членов альянса.

Что же касается самого проекта создания российско-китайской лунной исследовательской станции, непосредственно в нем никакой угрозы якобы не прослеживается: автор статьи уверен, что ни у Москвы, ни у Пекина нет возможности построить объект в ближайшее время. Он отмечает, что целый ряд признаков свидетельствует о том, что в этом направлении Соединенные Штаты смогут опередить Россию и КНР. Подчеркивается, что в рамках проекта НАСА «Артемида» планируется доставить человека на Луну к 2024 году.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции. Уточнялось, что в ходе видеоконференции стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».