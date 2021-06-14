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В НАТО подтвердили вступление в альянс Украины и Грузии

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина и Грузия в будущем смогут вступить в НАТО. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса.

Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно касается вхождения Украины и Грузии в альянс. «Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам», — говорится в тексте сообщения.

В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

Ранее президент России Владимир Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО. По его словам, после этого подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Он подчеркнул, что не считает «болтовней» разговоры о возможном включении Украины в состав Североатлантического альянса.

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