На Украине назвали НАТО союзом успешных государств

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал НАТО союзом успешных государств. Об этом 11 июня сообщает портал «Гордон».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«НАТО — не военный блок, а блок демократических стран. Это союз демократических стран, которые борются за ценности свободного мира», — сказал Яценюк на Киевском форуме по безопасности.

Он отметил, что 50 процентов мировой экономики принадлежат странам-членам НАТО, а общий объем финансирования обороны в государствах Североатлантического альянса превышает триллион долларов.

«То есть это союз успешных государств, и Украина заслуживает стать членом этого союза успешных государств», — заявил Яценюк.

По его словам, Украина охраняет границы стран-членов НАТО и с оружием в руках защищает демократию.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает на помощь Польши и Литвы по вступлению в НАТО.