Украина понадеялась вступить в НАТО с помощью Польши и Литвы

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает на помощь Польши и Литвы для разрешения вопросов о вступлении республики в НАТО. Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинского парламента.

По словам политика, Варшава и Вильнюс должны использовать весь возможный в рамках альянса инструментарий, чтобы подвигнуть других его членов предоставить Киеву план действий по членству (ПДЧ) в блоке. «Мы просим польскую сторону, чтобы вопрос российской агрессии против Украины и освобождения оккупированных Россией территорий Украины постоянно был на повестке дня», — сказал Стефанчук.

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Он добавил, что страны также могли бы сотрудничать в энергетической сфере, в первую очередь по вопросу недопущения запуска российского газопровода «Северный поток-2». «Также ожидаем активное привлечение польских и литовских коллег-депутатов к деятельности Крымской платформы», — отметил вице-спикер Рады.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно включить страну в состав альянса. «Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать его. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что верит во вступление Украины в Североатлантический альянс, однако, по его словам, граждане страны все меньше надеются на это. Такую ситуацию президент назвал большой проблемой.