Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече с американским лидером Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении на сайте пресс-службы офиса президента Украины по итогам саммита альянса.

«В своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств-членов НАТО президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины. Об этом в частности пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.

Украинский президент во время встречи с лидером США рассчитывает обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью в Донбассе.

7 июня Зеленский и Байден по телефону обсудили перспективы вступления Киева в НАТО. Американский президент заверил, что «позиция Украины обязательно будет учтена» при обсуждении в альянсе стратегических вопросов и планируемых мероприятий.

Встреча Зеленского и Байдена запланирована в конце июля в Вашингтоне.