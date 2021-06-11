Зеленский и Байден подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден могут подписать соглашения о военно-техническом сотрудничестве и кибербезопасности во время встречи в Белом доме в июле. Об этом в разговоре с изданием «Европейская правда» заявил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига.

Чиновник заверил, что этот вопрос уже включен в повестку переговоров, но при этом отказался заранее раскрывать содержание документов. «Давайте мы это оставим для двусторонних переговоров и финализации соответствующих договоренностей», — сказал Сибига.

Он отметил, что на встрече могут быть подписаны и другие соглашения, в том числе касающиеся сферы экологии и экономики. «Мы ставим амбициозные цели. Мы очень надеемся, что, несмотря на сжатые сроки подготовки визита — а это конец июля — все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне», — отметил замглавы офиса.

7 июня Зеленский и Байден провели телефонный разговор, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Позже его офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил, а бывший президент Петр Порошенко и вовсе заявил, что без его участия договориться о встрече бы не вышло.