В офисе Зеленского перечислили дружественные Украине страны

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского перечислил дружественные Киеву страны. Об этом 11 июня сообщает портал «Гордон».

По словам Андрея Сибиги, в список таких государств входят США, Канада, Польша, Турция, страны Балтии и Скандинавии. «Это и другие страны, с которыми мы строим стратегические партнерства, и мы очень надеемся, что их количество будет расти», — сказал замглавы офиса президента Украины.

На вопрос, является ли Венгрия другом Украины, Сибига ответил: «С точки зрения дипломатии, Венгрия — важный наш партнер, и в Европейском союзе, сосед, страна НАТО. Поэтому очень важна страна для нас».

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает на помощь Польши и Литвы для разрешения вопросов о вступлении республики в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять Киеву оружие.