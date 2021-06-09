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Украина назвала политическим отказ Германии поставлять ей оружие

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: страница Дмитрия Кулебы в Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять Киеву оружие. Об этом 9 июня сообщают «Українськi Новини».

«Украина — государство, на которое напали, которое защищается. Она не использует оружие, чтобы захватывать чужие территории, убивать граждан другого государства на войне. Поэтому мы понимаем, что решение, принятое правительством Германии, является политическим», — сказал Кулеба.

Он добавил, что «нет ни одного международного правила, ограничивающего возможность Украины покупать или получать оружие за границей».

Глава МИД поблагодарил Германию за участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. Однако, продолжил Кулеба, если эти усилия не завершатся успехом, то «российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину». «А мы будем защищаться тем, что будет в нашем распоряжении на тот момент», — заключил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание купить у Германии автоматические винтовки и аудиоаппаратуру. «Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — добавил он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поставки оружия в зону конфликта недопустимы.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился позицией Берлина. Дипломат рассказал, что в повестке переговоров двух стран вопрос военной помощи попросту отсутствует из-за нежелания отдельных лиц развивать эту тему. «За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — отметил он.

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