Зеленский заявил о желании получить от Германии винтовки и аудиоаппаратуру

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о желании получить от Германии прежде всего автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.

«Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — добавил глава украинского государства, отвечая на вопрос, какую военную технику Киев хотел бы получить от Берлина.

Зеленский также отметил, что Украина «очень обеспокоена» угрожающими жестами со стороны России. Кроме того, по его словам, сложная ситуация сложилась в Белоруссии. Президент заключил, что для Украины опасно создание «настоящего союзного государства» между Москвой и Минском.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. По словам дипломата, хотя напряжение и угроза полномасштабного конфликта снизилась по сравнению с концом апреля, полной деэскалации обстановки в восточных регионах страны не произошло.