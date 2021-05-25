Украина рассказала о сохранившейся угрозе на границах с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МИД Украины.

По словам дипломата, хотя напряжение и угроза полномасштабного конфликта снизилась по сравнению с концом апреля, полной деэскалации обстановки в восточных регионах страны не произошло. Он пояснил, что на это указывают продолжающиеся обстрелы украинских позиций со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В связи с этим Кулеба счел нужным усилить взаимодействие между Украиной, Германией и Францией, чтобы «заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках "нормандского формата"». О нанесении артиллерийских и минометных ударов украинской армией по населенным пунктам в Донбассе министр при этом не упомянул.

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Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их от украинских границ в пункты постоянной дислокации. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Владимира Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.

Однако позже украинские власти вновь заявили, что угроза стране на восточных границах сохраняется. Отвод нескольких тысяч российских военнослужащих Киев счел «несущественным» и попросил союзников нарастить военную поддержку.