Украина построила больше половины стены на границе с Россией

Власти Украины сообщили, что построено больше половины «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Об этом пишет «Страна.ua»

Работы реализации проекта завершены на 51,4 процента, сказано в ответе украинской Госпогранслужбы на запросы организации StateWatch. При этом пять лет ушло на разработку законопроектов, которые позволили бы освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.

Отмечается, что медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства потерь хозяйств на сумму почти 10 миллионов гривен.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Предполагается, что рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров нужно оборудовать противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации и опорными пунктами для пограничников.