Зеленский заявил о сохранении угрозы украинским границам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза стране на восточных границах сохраняется, несмотря на частичный отвод российских войск в места постоянной дислокации. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, союзники Киева прекрасно осведомлены о ситуации в Донбассе и готовы оказывать ему помощь для борьбы с «агрессором», но несмотря на все усилия западных стран, численность российского контингента вдоль украинских границ существенно не сократилась.

«Мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим», — сказал Зеленский.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.