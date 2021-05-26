Зеленского заподозрили в подготовке к партизанской войне

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заподозрил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к партизанской войне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Свидетельством тому парламентарий назвал поданные главой государства законопроекты «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности вооруженных сил.

Рабинович сравнил инициативу с программой фронта национального освобождения центральноамериканской страны Сальвадор, смысл которой состоит в подготовке населения к ведению партизанской войны, в том числе на оккупированных территориях. Он отметил, что законопроект предполагает де-факто создание системы территориальных батальонов, которые используются по решению Совета национальной безопасности Украины и президента.

«В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп. Можно стрелять из своего охотничьего ружья», — заключил депутат.

25 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта: об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ. При этом первый документ указан как безотлагательный. Он предполагает привлечение широких слоев населения для повышения обороноспособности государства.