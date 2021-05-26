Депутат Рады приготовился «освобождать» Кубань

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, ранее заявлявший, что Кубань должна принадлежать Украине, приготовился «освобождать» регион. Об этом он написал в своем Instagram.

Он выложил фото в боксерских перчатках и со специальным манекеном для отработки ударов. «Готовимся освобождать Кубань», — подписал публикацию политик, поблагодарив за обучение тренера по боксу Геду Мбата.

Фото опубликовано @oleksiihoncharenko

Ранее Гончаренко назвал Кубань «украинскими этническими землями», отрезанными от страны «волею судьбы». Он также уверен, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина».

Ранее, осенью 2019 года депутаты Рады во главе с Гончаренко создали межфракционное объединение «Кубань». Организация была призвана заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Прежде всего парламентарии заявили о решимости «вернуть» в состав Украины Кубань.