Украинский депутат устроил скандал на заседании ПАСЕ

Член постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко устроил скандал на заседании, подняв украинский флаг и заявив, что Россия убивает украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

Гончаренко сделал такое заявление в ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы. «Я просто хочу напомнить Вам, мне кажется, многие забыли. Это наш национальный флаг, флаг страны, которая борется за независимость и свободу», — сказал депутат, подняв флаг Украины.

После многочисленных замечаний от председателя ПАСЕ Хендрика Дамса депутату выключили микрофон, но он продолжал кричать об украинских солдатах, которые якобы были убиты российской армией. В общей сложности Гончаренко продолжал свою речь на протяжении трех минут.

Дамс указал, что это был не первый раз, когда Гончаренко злоупотреблял своим правом на выступление, и заверил, что доложит об этом инциденте в регламентный комитет ПАСЕ.

Гончаренко известен своей антироссийской риторикой. В 2014 году он стал инициатором поправки от группы делегатов от Украины и Грузии об исключении России из ПАСЕ.