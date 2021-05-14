На Украине заявили о территориальных претензиях к России

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он заявил в эфире «4 канала», видеозапись доступна на YouTube.

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Гончаренко возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ он предложил «напомнить» о том, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. По мнению политика, это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы».

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре, — они выглядят иначе», — заявил Гончаренко о территориальных претензиях.

Он уверен, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина».

Осенью 2019 года депутаты Верховной Рады во главе с Гончаренко создали межфракционное объединение «Кубань». Оно должно заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь парламентарии заявили о решимости «вернуть» в состав Украины Кубань.