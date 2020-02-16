На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Видеозапись опубликована в YouTube.

Материалы по теме Разбирают по кускам Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?

«Почему нам важно помнить о Кубани? Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам», — заявил политик, поздравив с памятной датой этнических украинцев российского региона.

По мнению Гончаренко, история Кубани является напоминанием о том, что может произойти, если Украина перестанет сопротивляться. «Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили "ряжеными"», — заявил нардеп.

Он добавил, что Россия является «тюрьмой народов», в которой Кубань станет «нашим островом свободы».

Осенью прошлого года украинские депутаты во главе с Гончаренко создали межфракционное объединение «Кубань». Оно будет заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь парламентарии заявили о решимости «вернуть» в состав Украины Кубань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!