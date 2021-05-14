В России прокомментировали претензии украинского депутата на Кубань

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, заявившего, что Кубань должна принадлежать Украине. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал не реагировать на слова украинского политика.

«На такое не нужно вообще реагировать. Это уже не первый раз такие заявления делаются. Зачем мы рекламу этому Гончаренко делаем? Ненормальный и неадекватный человек, его все таким считают, и на Украине также», — сказал российский парламентарий.

Сенатор также призвал относиться к подобным заявлением с иронией. «Это абсолютно неадекватная личность. Он вред приносит Украине, всему славянскому миру», — заключил Цеков.

14 мая Гончаренко заявил, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. По мнению политика, это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы».

17 октября 2020 года в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань». В первую очередь депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам спросить мнения у коренных кубанцев.