В Раде оценили итоги двух лет президентства Зеленского

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал итоги двух лет президентства Владимира Зеленского. Оценку политики украинского лидера он выразил на своей странице в Facebook.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы», — сказал Кузьмин. Парламентарий подчеркнул, что считает прошедшую пресс-конференцию Зеленского «самым большим медийным провалом президента».

По словам депутата, Зеленский рассказал совсем не то, что ожидали от него украинцы, которые хотели услышать отчет о проделанной работе и планы на будущее страны.

«А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев», — заявил Кузьмин.

В четверг, 20 мая, Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвящённую двум годам своей работы во главе государства.

Ранее в мае сообщалось, что украинский лидер потерял более половины электората. За него отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году во время президентских выборов.