Зеленский предложил увеличить численность ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить численность Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает издание «Капитал».

Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта: об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ. При этом первый документ указан как безотлагательный. Тексты законопроектов пока не опубликованы.

В начале мая Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений альянса принять Украину в свои ряды. По словам президента, о намерении западных стран способствовать вхождению республики в НАТО свидетельствует прошедший официальный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи не только деньгами, но и техникой», — отметил Зеленский.

Он добавил, что еще до вступления в НАТО Украина сможет рассчитывать на заключение двухстороннего договора с США, который поможет восстановить национальную безопасность и поддержать украинскую армию в Донбассе.