Украинский генерал пожаловался на давнее недоверие российских военных

Российские военные давно не доверяли украинским коллегам. Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» пожаловался бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Он вспомнил, как в 2008 году встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил еще во времена СССР. По словам Муженко, коллеги не хотели доверять ему конфиденциальную информацию, объясняя это тем, что он — иностранный служащий. «Было понятно, что какое-то есть похолодание», — заключил генерал.

В том же эфире он предрек Киеву потерю выхода к Черному и Азовскому морям. По мнению бывшего военного, сохраняется риск потери Херсонской области, Одессы и Северо-Крымского канала. Муженко подчеркнул, что соответствующие прогнозы раньше делали и американские генералы.

Муженко был назначен начальником Генерального штаба 3 июля 2014 года указом Петра Порошенко. 24 августа 2014-го ему было присвоено звание генерал-полковника, а 14 октября 2015-го — генерала армии Украины. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Муженко с должности, а в сентябре уволил его с военной службы, отправив в запас и сохранив за ним право носить форму.