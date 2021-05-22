Украине предрекли потерю выхода к Черному и Азовскому морям

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предрек Киеву потерю выхода к Черному и Азовскому морям. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Апостроф».

По мнению военного, угроза создания Новороссии сохраняется, и касается она в первую очередь южных и восточных регионов страны, таких как Херсонская область, Одесса, Северо-Крымский канал. Он добавил, что аналогичные прогнозы делали и генералы США Филип Бридлав и Бен Ходжес.

«Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации, и, по большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации», — заключил Муженко.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал условие возобновления поставок воды из Днепра в Крым. По его словам, это станет возможно после «демилитаризации и деоккупации» полуострова.