Украина назвала условие возобновления поставок воды в Крым

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал условие возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Это станет возможно после «демилитаризации и деоккупации» полуострова, заявил он в беседе с «Укринформ».

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — объявил Николенко.

При этом он заявил, что воду на полуострове потратили военные России. Николенко вспомнил нормы международного права, согласно которым, посчитал он, Россия, «как государство-оккупант,» должна обеспечивать Крым водой.

Накануне в Министерстве иностранных дел России оценили попытки властей Украины наказать крымчан. Замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Илья Тимохов сообщил, что ущемление крымского населения за законный выбор в пользу России противоречит нормам международного права и провоцирует рост напряженности между странами.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.