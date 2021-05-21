МИД оценил попытки Украины наказать крымчан

В Министерстве иностранных дел России оценили попытки властей Украины наказать крымчан. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Илья Тимохов, передает ТАСС.

Дипломат сообщил, что ущемление крымского населения за законный выбор в пользу России противоречит нормам международного права и провоцирует рост напряженности между странами. «Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями», — добавил он.

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Тимохов покритиковал намерения отдельных государств изменить установленные правовые нормы, регламентирующие использование Черноморских проливов. Он упомянул провокационные действия украинского руководства в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году и заключил, что они были организованы «при попустительстве некоторых западных партнеров».

Дипломат призвал помнить уроки конференции в Лондоне в 1871 году, когда стороны достигли соглашения по вопросам взаимодействия в Черноморском регионе. Он понадеялся, что западные страны будут готовы решать противоречия «в атмосфере взаимного уважения и исключительно в рамках инклюзивной и открытой дискуссии».

В январе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса. «Возможно, нам нужно будет вынести [на референдум вопрос], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — пояснил он.

Позже глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что преждевременно говорить о вынесении вопросов про урегулирование конфликта на всеукраинский референдум.