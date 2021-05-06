Американский генерал назвал Черное море ключевым для военных операций США

США считают Черное море «ключевым для военных операций» своих вооруженных сил. Об этом сообщил американский бригадный генерал Кристофер Норри, передает ТАСС.

«Черное море является ключевым для военных операций. Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников»,— сказал военный.

Ранее сообщалось, что к российским границам в Черном море приблизились самолеты-разведчики в США. Также уточнялось, что у Крыма уже находятся самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил (ВМС) США. В ближайшее время к нему должны присоединиться беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

27 апреля стало известно, что в акваторию Черного моря зашел корабль Береговой охраны США Hamilton. За его действиями следил российский корвет «Павел Державин».